23.01 16:06 MIGnews.com

Изнасиловал девочку, заставил помыться - и изнасиловал снова

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Окружной суд Лода предъявил обвинительное заключение 23-летнему Даниэлю Труди из Галилеи.Труди обвиняется в трех случаях изнасилования и совершения актов содомии в отношении несовершеннолетних девушек в возрасте 16-17 лет.В 2015 году Труди жил в Реховоте. Он познакомился там с 16-летней девочкой, которую пригласил к себе домой. На определенном этапе беседы он схватил девочку и начал целовать ее в губы. Она отбивалась как могла, но он затащил ее в спальню и изнасиловал. Девушка все время просила его остановиться. Он велел ей помыться, после чего изнасиловал ее еще раз - в то время , как она не переставала рыдать.С еще одной девочкой он познакомился во время работы в магазине заправки “Мента”. Он сказал, что ему нужно помыть туалет заправки, и попросил ее помочь. Пока она протирала зеркало у умывальника, он мыл в туалетных кабинках. Обвиняемый закрыл туалет и совершил акт содомии и другие сексуальные действия с девочкой.В третьем случае обвиняемый изнасиловал девочку в туалете ресторана.Прокуратура требует оставить Труди под стражей до окончания судебного процесса. Труди отрицает свою вину, но в распоряжении обвинения есть заключения судмедэкспертов и анализ ДНК.