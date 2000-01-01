23.01 14:41 MIGnews.com
ЦАХАЛ потерял второй беспилотник за неделю
Тактический дрон ЦАХАЛа “Рохев Шамаим” упало на территории лагеря палестинских беженцев Балата.
Речь идет о втором беспилотнике такого типа, разбившемся за неделю. Ранее Рохев Шамаим упал на ливанской территории и его остатки были подобраны “Хизбаллой”.
Беспилотники Рохев Шамаим используются для сбора разведывательной информации на батальонном уровне. Вес такого самолета - 7 кг, стоимость - около 200 тысяч шекелей.
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