23.01 14:41 MIGnews.com

ЦАХАЛ потерял второй беспилотник за неделю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Тактический дрон ЦАХАЛа “Рохев Шамаим” упало на территории лагеря палестинских беженцев Балата.Речь идет о втором беспилотнике такого типа, разбившемся за неделю. Ранее Рохев Шамаим упал на ливанской территории и его остатки были подобраны “Хизбаллой”.Беспилотники Рохев Шамаим используются для сбора разведывательной информации на батальонном уровне. Вес такого самолета - 7 кг, стоимость - около 200 тысяч шекелей.