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ЦАХАЛ потерял второй беспилотник за неделю 23.01 14:41   MIGnews.com

ЦАХАЛ потерял второй беспилотник за неделю

Тактический дрон ЦАХАЛа “Рохев Шамаим” упало на территории лагеря палестинских беженцев Балата.

Речь идет о втором беспилотнике такого типа, разбившемся за неделю. Ранее Рохев Шамаим упал на ливанской территории и его остатки были подобраны “Хизбаллой”.

Беспилотники Рохев Шамаим используются для сбора разведывательной информации на батальонном уровне. Вес такого самолета - 7 кг, стоимость - около 200 тысяч шекелей.
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