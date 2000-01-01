23.01 21:16 MIGnews.com

Бывший президент Гамбии сбежал из страны с казной

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Бывший президент Гамбии Яйя Джамме сбежал из страны вместе со всем ее бюджетом и несколькими предметами роскоши, передает Коммерсант.Джамме руководил страной почти 20 лет, но проиграл последние выборы. Сначала он признал их результаты, а потом объявил, что выборы были сфальсифицированы и отказался покидать пост. Победитель выборов Адам Барроу вынужден был покинуть страну. Его привели к присяге как президента в посольстве страны в Сенегале.После этого в Гамбию вошли войска Сенегала и Нигерии, которые поддерживают Барроу. Армия отказалась защищать Джамме и он решил уехать в Экваториальную Гвинею. С собой он прихватил весь бюджет страны – примерно 11,4 миллиона долларов, несколько дорогих автомобилей и предметов роскоши.Стоит отметить, что часть похищенного Джамме оставил во время остановки в Гвинее, но получить все остальное и беглеца получиться вряд ли – Экваториальная Гвинея не выдает беглецов даже Международному уголовному суду. Кроме того, Джамме дружит с действующим главой страны.