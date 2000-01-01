Во время съемок клипа в Австралии застрелили актера
В результате несчастного случая, произошедшего на съемках музыкального клипа в австралийском Брисбене, погиб актер, сообщает ABC.
Работа над видео для хип-хоп-группы Bliss n Eso проходила в одном из баров. Инцидент произошел во время съемки сцены с перестрелкой. 28-летний актер Джоханн Офнер получил ранение в грудь и скончался прямо на месте съемок.
В местной полиции пока не знают в подробностях, как именно был ранен артист и какое оружие использовалось на съемках, так как на месте происшествия были обнаружены различные виды "огнестрела". Расследование трагедии продолжается.
Участники коллектива Bliss n Eso, а также австралийский альянс прессы, развлечений и искусств уже выразил свои соболезнования семье погибшего.
На локации в том же районе – буквально через дорогу от места происшествия – снимают голливудский блокбастер "Тихоокеанский рубеж-2". Представитель проекта уточнил, что инцидент не имеет к ним никакого отношения.