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23.01 13:50   MIGnews.com

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 85

Число жертв наводнения в южном Таиланде возросло до 85 человек, сообщил руководитель центра катастроф МВД королевства доктор Чатчай Промлет в эфире Третьего национального телеканала.

Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. На прошлой неделе полиция страны сообщала о 80 погибших.

Промлет рассказал, что вода отступает в провинциях Ранонг, Краби, Транг, Чумпхон и Пачуаб Кирикхан. Сложной ситуация остается в провинциях Сураттхани, Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Пхаттхалунг и в самых южных провинциях, граничащих с Малайзией: Ялла, Паттани и Наративат. Последнюю объявили зоной стихийного бедствия, так как площадь затопления в ней за минувшие выходные увеличилась.

В общей сложности от наводнения в той или иной степени пострадали 1,7 миллиона человек.

По данным министерства туризма Таиланда, туристические зоны в провинциях Пхукет, Краби, Прачуаб Кирикхан и на островах Самуи и Пханган в провинции Сураттхани меньше всего пострадали в результате стихийного бедствия. Все объекты туристической инфраструктуры, транспорт и коммуникации работают в обычном режиме.

Наводнение на юге Таиланда началось в первые дни января из-за сильных и продолжительных ливней, необычных для этого сезона.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут вылететь с острова Самуи в результате сложившейся ситуации, однако граждане РФ не пострадали из-за стихии.
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