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Хайфа: драка на суде по делу мэра, обвиненного в убийстве 23.01 12:45   MIGnews.com

Хайфа: драка на суде по делу мэра, обвиненного в убийстве

Утром 23 января в окружном суде Хайфы, рассматривающем дело об убийстве, в котором обвиняется мэр друзской деревни Джулис, вспыхнула групповая драка.

Драка началась между семьей убитого мужчины, Мунира Набуани, и свидетелем, который пришел дать показания в пользу обвиняемого.




Полиция арестовала двух жителей Джулис по обвинению в нарушении общественного порядка.

Семья убитого возмущена тем, что суд намеревался рассмотреть возможность освобождения обвиняемого, Салмана Аммара, из предварительного заключения под домашний арест.
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