23.01 12:45 MIGnews.com

Хайфа: драка на суде по делу мэра, обвиненного в убийстве

מהומה בבית המשפט המחוזי בחיפה בתיק שנמצא תחת צו איסור פרסום. המשטרה השתמשה בגז מדמיע. שלושה בני אדם נעצרו @10elilevi pic.twitter.com/41ohczKFO6 — חדשות 10 (@news10) January 23, 2017

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Утром 23 января в окружном суде Хайфы, рассматривающем дело об убийстве, в котором обвиняется мэр друзской деревни Джулис, вспыхнула групповая драка.Драка началась между семьей убитого мужчины, Мунира Набуани, и свидетелем, который пришел дать показания в пользу обвиняемого.Полиция арестовала двух жителей Джулис по обвинению в нарушении общественного порядка.Семья убитого возмущена тем, что суд намеревался рассмотреть возможность освобождения обвиняемого, Салмана Аммара, из предварительного заключения под домашний арест.