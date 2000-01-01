Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






ЦРУ: Британия вооружала арабов в Войне за независимость | Фото: GPO23.01 12:41   MIGnews.com

ЦРУ: Британия вооружала арабов в Войне за независимость

Очевидно, еще много чего интересного всплывет из 775 тысяч документов из архивов ЦРУ, которые были рассекречены агентством на прошлой неделе. Так, недавно журналисты обнаружили в них доказательство поддержки британцами арабов в разразившейся в конце 40-ых годов арабо-израильской войне, вошедшей в историю под названием Войны за независимость.

В частности, речь идет о документе, датированном от 27 января 1947 года, в котором приведено интервью агентов с издателем ливанской газеты Афифом Тиби, состоявшееся после встречи последнего с верховным муфтием и сторонником нацистов Хаджем Ами эль-Хуссейни, который в свое время стал одним из главных противников создания Еврейского государства в 1948 году и теперь понятно почему.

На состоявшейся в конце 1946 года встрече Тиби и эль-Хуссейни обсуждали возможный раздел находившейся под британским мандатом Палестины, на территории которой Лига Наций санкционировала создание будущего "национального дома" еврейского народа.

Муфтий заявил, что британские власти в мандате постоянно поддерживают с ним связь и призывают его не допустить разделения.

"Евреям ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять реальную власть в каком-либо из уголков страны по той простой причине, что они начнут немедленно вооружаться, нападать на соседей, в результате чего Четырем великим державам (США, Великобритании, СССР и Китаю – ред.) придется столкнуться со свершившимся фактом гораздо большей Палестины", - приводятся в обнародованном документе слова муфтия.

Кроме того, по словам эль-Хуссейни, Соединенное Королевство позволило арабским государствам в открытую вооружаться с целью недопущения создания на Ближнем Востоке Израиля.

"Британцы упростили для арабов задачу вооружения", - сказал он, двузначно намекнув на военную помощь арабам.

В ноябре 1947 года на Генассамблее ООН была принята рекомендация о разделении британского мандата на еврейское и арабское государства, которая была раскритикована Арабской лигой и местными арабскими лидерами. Но в мае 1948 года британская армия покинула мандат, после чего Государство Израиль провозгласило свою независимость.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:37
СМИ узнали о первых шагах Трампа на посту президента США
13:34
Во время съемок клипа в Австралии застрелили актера
12:59
Как есть жареную картошку и не заболеть раком
12:45
Хайфа: драка на суде по делу мэра, обвиненного в убийстве  
12:27
Жестче, чем “инструкция Ганнибал”: новый приказ ЦАХАЛа
11:59
Обама оставил в Овальном кабинете записку для Трампа
11:57
Дочь Хиллари Клинтон поддержала 10-летнего сына Трампа
11:32
Комиссия Кнессета - за публикацию отчета о Нерушимой Скале
11:21
Из-за марша бедуинов перекрыто шоссе №6
11:09
Делегации Дамаска и сирийской оппозиции начали переговоры
10:23
Израиль - суверенное государство, а не звезда на флаге США
10:07
У берегов Хадеры заметили 150 акул  
09:49
Гадалка заставила клиентку стать проституткой
09:35
Иран готов при отказе Трампа вернуться к ядерной программе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus