23.01 12:41 MIGnews.com

ЦРУ: Британия вооружала арабов в Войне за независимость

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Очевидно, еще много чего интересного всплывет из 775 тысяч документов из архивов ЦРУ, которые были рассекречены агентством на прошлой неделе. Так, недавно журналисты обнаружили в них доказательство поддержки британцами арабов в разразившейся в конце 40-ых годов арабо-израильской войне, вошедшей в историю под названием Войны за независимость.В частности, речь идет о документе, датированном от 27 января 1947 года, в котором приведено интервью агентов с издателем ливанской газеты Афифом Тиби, состоявшееся после встречи последнего с верховным муфтием и сторонником нацистов Хаджем Ами эль-Хуссейни, который в свое время стал одним из главных противников создания Еврейского государства в 1948 году и теперь понятно почему.На состоявшейся в конце 1946 года встрече Тиби и эль-Хуссейни обсуждали возможный раздел находившейся под британским мандатом Палестины, на территории которой Лига Наций санкционировала создание будущего "национального дома" еврейского народа.Муфтий заявил, что британские власти в мандате постоянно поддерживают с ним связь и призывают его не допустить разделения."Евреям ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять реальную власть в каком-либо из уголков страны по той простой причине, что они начнут немедленно вооружаться, нападать на соседей, в результате чего Четырем великим державам (США, Великобритании, СССР и Китаю – ред.) придется столкнуться со свершившимся фактом гораздо большей Палестины", - приводятся в обнародованном документе слова муфтия.Кроме того, по словам эль-Хуссейни, Соединенное Королевство позволило арабским государствам в открытую вооружаться с целью недопущения создания на Ближнем Востоке Израиля."Британцы упростили для арабов задачу вооружения", - сказал он, двузначно намекнув на военную помощь арабам.В ноябре 1947 года на Генассамблее ООН была принята рекомендация о разделении британского мандата на еврейское и арабское государства, которая была раскритикована Арабской лигой и местными арабскими лидерами. Но в мае 1948 года британская армия покинула мандат, после чего Государство Израиль провозгласило свою независимость.