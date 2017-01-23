23.01 10:07 MIGnews.com
У берегов Хадеры заметили 150 акул
В районе Хадеры замечены около 150 серых и песочных акул.
Каждый год в районе устья Хадеры собираются десятки акул на период нереста.
Полицейский катер, патрулировавший побережье, снял на видео около 150 акул.
В районе ТЭЦ Хадера температура воды значительно выше, чем в окружающем море. Это привлекает туда в зимние месяцы рыб и раков которыми питаются акулы.
Исследователи университета Хайфы сообщают, что в Средиземном море обитает 32 вида акул.
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