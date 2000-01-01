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23.01 03:41   MIGnews.com

Канадец выиграл в лотерею 19 млн. долларов

Житель канадской провинции Квебек выиграл в лотерею Lotto Max джекпот, равный 25 млн канадских долларов (19 млн долларов США). Как сообщает Castanet, розыгрыш проводился вечером 21 января.

Представители проводившей лотерею ассоциации Atlantic Lottery рассказали, что выпавшими номерами стали 8, 22, 23, 36, 40 и 42, бонусным числом — 5. Помимо этого, другой житель провинции выиграл утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов (около 750 тыс. долларов США). За деньгами счастливчики пока не обратились.

6 января выигрыш еще большей суммы — $60 млн — произошел также в Квебеке. Тогда выиграл билет, купленный на заправочной станции примерно в часе езды к востоку от Монреаля.
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