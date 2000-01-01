22.12 20:42 MIGnews.com

В центре Израиля пассажирский автобус влетел в остановку

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В воскресенье вечером, 22 декабря, в центре Израиля автобус врезался в автобусную остановку. Пострадали 25 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.Авария произошла возле перекрестка Бедек на шоссе 40, недалеко от Йехуда, когда автобус, который принадлежит компании "Эгед", врезался в автобусную остановку.По сообщениям, четверо из 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь раненым.Полиция закрыла участок дороги после аварии.