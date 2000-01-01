М-16 и боеприпасы: ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия
Представитель израильских сил обороны заявил в воскресенье вечером, 22 декабря, что в субботу ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия на израильскую территорию в долине реки Иордан - вдоль восточной границы Израиля.
По словам представителя пресс-службы, в субботу военнослужащие ЦАХАЛа заметили трех подозреваемых, несущих строительные инструменты в районе долины реки Иордан.
Прибывшие на место происшествия солдаты задержали подозреваемых и провели обыски, в результате которых они обнаружили 50 орудий, части винтовок М-16 и боеприпасы. Подозреваемые и доказательства были переданы в органы безопасности для дальнейшего допроса.