Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











М-16 и боеприпасы: ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия | Фото:22.12 19:15   MIGnews.com

М-16 и боеприпасы: ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия

Представитель израильских сил обороны заявил в воскресенье вечером, 22 декабря, что в субботу ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды оружия на израильскую территорию в долине реки Иордан - вдоль восточной границы Израиля.

Об этом сообщает Аруц Шева.

По словам представителя пресс-службы, в субботу военнослужащие ЦАХАЛа заметили трех подозреваемых, несущих строительные инструменты в районе долины реки Иордан.

Прибывшие на место происшествия солдаты задержали подозреваемых и провели обыски, в результате которых они обнаружили 50 орудий, части винтовок М-16 и боеприпасы. Подозреваемые и доказательства были переданы в органы безопасности для дальнейшего допроса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:12
Дом террориста-убийцы Рины Шнерб так и не снесли
19:34
Названа дата слушаний по петиции против Нетаниягу
18:49
Йехуда Глик исключен из Ликуда
18:46
Араб, осужденный за продажу земли евреям, умер в больнице
18:20
"Поведение юридического советника не помогает Лембергеру"
17:28
Израильтян хотят пересадить на велосипеды
17:06
Нетаниягу поддержал отмену праймериз на места в "Ликуде"
16:50
Россия и Китай против отправки помощи Сирии
16:46
Силы ливийского генерала Хафтара захватили турецкое судно
16:06
Обсуждение расследования МУС объявлено секретным
16:05
"МУС считает, что у Израиля жертв нет"
15:55
Огромную ледяную менору создали в Сибири к Хануке
15:49
Моди - Трамп - Нетаниягу: круговорот предвыборного плагиата
15:24
Малайзия становится воротами ХАМАСа в Азию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus