22.12 18:46 MIGnews.com

Араб, осужденный за продажу земли евреям, умер в больнице

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Представитель палестинской полиции Луай Арзейкат заявил, что палестинец, который был осужден судом Палестинской администрации за продажу земли израильским евреям, скончался в воскресенье, 22 декабря, в заключении.Палестинец, который отбывал десятилетний тюремный срок за "незаконную торговлю земли противника", скончался в больнице в Рамалле после того, как "болел в течение последних двух недель". Сообщается, что полиция и Генеральная прокуратура ПА начали расследование по этому делу.В заявлении не было подробностей о болезни. Арзейкат добавил, что покойный находился в ПА под стражей с 2012 года и был переведен в больницу 14 декабря.Согласно палестинскому законодательству, попытка продать землю израильским евреям считается преступлением. Наказание включает различные степени каторжных работ и тюремного заключения, а также казнь. Однако закон требует, чтобы смертный приговор подписывал лично президент ПА Махмуд Аббас.Арзейкат сказал, что этот человек также удерживался ПА за "фальсификацию официальных документов".Представитель СМИ в Генеральной прокуратуре ПА заявил, что у него нет дополнительных сведений о смерти этого человека по состоянию на вечер воскресенья.