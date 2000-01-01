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Силы ливийского генерала Хафтара захватили турецкое судно | Фото:22.12 16:46   MIGnews.com

Силы ливийского генерала Хафтара захватили турецкое судно

Силы, лояльные ливийскому военному силовику Халифе Хафтару захватили турецкое судно для обыска его груза. Об этом заявили сами представители Хафтара в субботу, 21 декабря. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как парламент Турции одобрил соглашение о сотрудничестве в области безопасности и военного сотрудничества с Ливией.

Анкара подписала соглашение с признанным ООН ливийским правительством (GNA) всего несколько недель после заключения спорной сделки по морской юрисдикции.

В апреле Хафтар начал наступление с целью захвата Триполи.

Турецкий корабль, зарегистрированный в Гренаде, был доставлен в порт Рас-эль-Хелаль, расположенный неподалеку от восточного города Дерна, "для поиска и проверки его груза", заявил в своем заявлении пресс-секретарь сил Хафтара Ахмед аль-Месмари.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова отправить войска в Ливию, если об этом попросит Триполи. Анкара поддерживает GNA во главе с премьер-министром Файесом Аль-Сарраджем. Последний меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией также охватывает расширение сотрудничества в области разведки, терроризма, оборонной промышленности и миграции.

В июне Хафтар пригрозил атаковать турецкие силы в Ливии, обвинив Анкару в поддержке соперников.


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