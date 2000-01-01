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Европу накрыл мощный шторм: гибнут люди | Фото:22.12 15:01   MIGnews.com

Европу накрыл мощный шторм: гибнут люди

На Европу в выходные обрушился мощный шторм "Эльза", охвативший Испанию, Португалию и Францию.

По данным AFP, из-за разбушевавшейся стихии погибли восемь человек.

Порывы ветра достигают 130 километров в час, дожди вызвали подтопления в ряде регионов. Шторм сказался на подготовке к Рождеству - из-за невозможности морского промысла цены на морепродукты выросли на 30%.

32-летняя южнокореянка умерла в субботу - на следующий день после того, как на нее обрушились обломки здания в центре Мадрида. Здание прошло проверку в 2015 году, но из-за шторма не выдержало и развалилось.

Мужчина скончался в субботу после того, как его машину смыло полными водами реки неподалеку от города Уэскар в южной испанской провинции Гранада.

В Андалусии 68-летний голландец, который считался пропавшим без вести во время виндсерфинга в непогоду в провинции Уэльва, затонул.

Эти три случая увеличивают до восьми количество жертв в результате шторма, который в ночь с четверга на пятницу начался в Испании, Португалии и южной Франции. Шесть смертей пришлись на Испанию и два на Португалию.








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