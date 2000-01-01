22.12 10:36 MIGnews.com

Водитель грузовика на Алуф Саде: минивэн шел на обгон

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12-й канал израильского ТВ опубликовал интервью с водителем грузовика, в который утром 22 декабря врезался минивэн с палестинскими рабочими на перекрестке Алуф Саде в Рамат-Гане.По данным первоначального расследования, минивэн с палестинцами врезался сзади в грузовик - и оказался под ним.Водитель грузовика, Ашер Бен Шимоль, рассказывает: “Мы почувствовали сильнейший удар, и сзади и спереди. Груз разлетелся по всей машине. Мы вылезли из кабины, и увидели, что стряслось. Я думаю, он пытался кого-то обогнать”.Водитель грузовика не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Он говорит: “Я весь дрожу”.В минивэне находились восемь палестинских рабочих с разрешениями на работу в Израиле. Они работали на одной из строек в центре страны. Двое рабочих погибли на месте, еще шесть ранены.Дорога после столкновения была блокирована на протяжении двух часов. Передняя часть минивэна была блокирована под обвалившейся на нее частью грузовика. Пострадавшие были заблокированы в минивэне. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще четверо - в состоянии средней степени тяжести.На место происшествия были стянуты крупные силы полиции. Они помогали пожарным и врачам скорой помощи извлечь пострадавших из минивэна, а также направляли движение по дороге.