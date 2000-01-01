Стрельбу в венском кафе устроили балканские мафиози
Во время стрельбы в пятницу в центре Вены был убит член мафиозного клана из Черногории Владимир Роганович, который ранее был осужден за убийство главаря другого конкурирующего клана.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает австрийская газета Kurier.
"След ведет к двум крупнейшим кланам черногорского города Котор. Согласно информации СМИ, жертвой стал Владимир Роганович, член "клана Ковачиан". 31-летний Роганович в 2009 году был осужден за убийство главаря конкурирующей банды. Пятью годами позже он вышел из тюрьмы. В мае 2017 года он снова был осужден в Белграде к 8 месяцам тюрьмы за подделку документов", - говорится в сообщении.
Второй пострадавший — 22-летний Стефан родом из черногорского города Никшич.
Напомним, в историческом центре австрийской столицы Вене - в районе Люгек произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, и еще один получил серьезные ранения. Полиция сообщила, что опасности для прохожих нет.