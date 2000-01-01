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Футбольные фанаты в Бельгии распевали антисемитские песни | Фото:22.12 08:54   MIGnews.com

Футбольные фанаты в Бельгии распевали антисемитские песни

Футбольные фанаты Бельгии скандировали о сожжении евреев во время матча в городе Брюгге, сообщают в субботу, 22 декабря бельгийские СМИ, передает The Times of Israel.

Издание La Derniere Heure опубликовало на этой неделе видеозапись, сделанную во время футбольного поединка, состоявшегося 26 августа 2018 года. На записи, сделанной в ходе празднования победы местных футболистов над гостями из ФК "Андерлехт", хорошо слышна песня на фламандском языке, в которой говорится примерно следующее: "Мой отец был солдатом, моя мать была в СС, вместе они жгли евреев, ведь евреи горят лучше всего".


Об этой песне СМИ впервые писали в 2015 году, очевидно, в течение последующих нескольких лет она стала популярной и в Нидерландах, и в Бельгии.

Европейский еврейский конгресс призвал местные и международные футбольные власти "принять более строгие меры против этого антисемитского насилия".


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