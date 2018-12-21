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Тысячи людей протестовали в Будапеште против политики Орбана | Фото:22.12 08:25   MIGnews.com

Тысячи людей протестовали в Будапеште против политики Орбана

В пятницу в Будапеште тысячи людей вышли на антиправительственные акции протеста, выступая против изменений в трудовом законодательстве, роста коррупции при националистическом правительстве премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает The Times of Israel.

Протесты, начавшиеся на прошлой неделе, дали оппозиции шанс поработать вместе, бросая вызов Орбану, который руководит страной с 2010 года.

Виктор Орбан в свою очередь, назвал протесты против реформы трудового законодательства в стране "истерическим криком", передает France24.

"Мы услышали этот же истерический крик, когда мы выбросили МВФ из Венгрии, когда мы сокращали налоги или ввели программу общественных работ, оппозиция закричала: "Раб!", - сказал он.

По словам главы венгерского правительства, его партия "просто хочет избавиться глупых правил, чтобы те, кто желает заработать больше, могли работать больше".

Напомним, что президент Венгрии Янош Адер подписал реформу трудового законодательства, которая стала причиной протестов в стране.

Нынешняя демонстрация, вероятно, стала последней перед рождественскими каникулами. Однаок оппозиция в Венгрии надеется, что после Нового года акции протеста возобновятся.


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