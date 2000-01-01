Задержаны подозреваемые в запуске дронов в аэропорту Лондона

По данным издания, злоумышленники были задержаны в 22:00 по местному времени 21 декабря.
Правоохранители пока не уточняют имена, пол и возраст преступников.
В полиции подчеркнули, что расследование происшествия продолжается.
Местные власти призвали граждан, имеющих какую-либо информацию по этому инциденту, обратиться в полицию.
Напомним, в четверг над территорией международного аэропорта "Гатвик", который обслуживает столицу Великобритании, был замечен беспилотный летательный аппарат. В результате тысячи путешественников стали заложниками инцидента, поскольку все это происходило за несколько дней до Рождества. Самолеты, которые должны были приземлиться в "Гатвике", массово перенаправляли в другие ближайшие аэропорты.
В пятницу администрация "Гатвика" сообщила, что аэропорт частично возобновил работу.