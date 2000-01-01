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Задержаны подозреваемые в запуске дронов в аэропорту Лондона | Фото:22.12 07:34   MIGnews.com

Задержаны подозреваемые в запуске дронов в аэропорту Лондона

Полиция Лондона арестовала двух подозреваемых в запуске беспилотников в районе аэропорта Гатвик.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает пресс-служба полицейского подразделения, передает Reuters.

По данным издания, злоумышленники были задержаны в 22:00 по местному времени 21 декабря.

Правоохранители пока не уточняют имена, пол и возраст преступников.

В полиции подчеркнули, что расследование происшествия продолжается.

Местные власти призвали граждан, имеющих какую-либо информацию по этому инциденту, обратиться в полицию.

Напомним, в четверг над территорией международного аэропорта "Гатвик", который обслуживает столицу Великобритании, был замечен беспилотный летательный аппарат. В результате тысячи путешественников стали заложниками инцидента, поскольку все это происходило за несколько дней до Рождества. Самолеты, которые должны были приземлиться в "Гатвике", массово перенаправляли в другие ближайшие аэропорты.

В пятницу администрация "Гатвика" сообщила, что аэропорт частично возобновил работу.


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