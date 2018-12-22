22.12 21:07 MIGnews.com

Угроза желтых жилетов: тысячи едут в Тель-Авив на автобусах

מחאת האפודים הצהובים בת"א: הרחבה לא מלאה, אך המאות שהגיעו דורשים להחרים את אסם ותנובה @amit1tomer #חדשותהשבת pic.twitter.com/yuPumapbzu — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2018

מקווה שהמשטרה תצליח להשתלט על הטירוף שהולך שם pic.twitter.com/4fNVl4a3Rm — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) December 22, 2018

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Движение, именующее себя “желтыми жилетами” устроило демонстрацию протеста против подорожания жизни у правительственного комплекса Кирия в городе Тель-Авив.Организаторы мероприятия, несмотря на малочисленность участников сообщают о всеобщей поддержки его требований, и уверяют, что в Тель-Авив приедут тысячи их сторонников, сообщает 11-й канал израильского ТВ.Попытка импорта протестов из Франции, однако, со всей очевидностью провалилась. Разочарованная ведущая 13-го канала в прямом эйире не выдержала и сказала: "Есть у нас картинка? Есть. Не на что смотреть, с трудом 10 человек наберется".Позднее на демонстрацию вышло около 250 человек.