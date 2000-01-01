23.12 04:05 MIGnews.com

Боец UFC Кьеза подал в суд на Макгрегора: напал на автобус

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Кьеза подал в суд на ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макргегора за нападение на автобус с участниками турнира в апреле 2018 года, сообщает ТАСС.По информации TMZ, в иске указано, что ирландец нарушил один из законов штата Нью-Йорк, так как по мнению американского данное происшествие являлось рекламой поединка Макгрегора с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и было использовано для финансовой выгоды Макгрегора. Также он обвинил спортсмена в травме, которую получил в ходе нападения, из-за чего не смог участвовать на турнире UFC 223, пишет gazeta.ru