22.12 20:16 MIGnews.com

«Французский стрелок» поклялся в верности ISIS

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Как сообщают источники в правоохранительной системе Франции, террорист, хладнокровно расстрелявший людей на рождественской ярмарке в Страсбурге поклялся верности террористической группировке ISIS.В ходе обыска в квартире Шарифа Шахата было обнаружено видео, где он клянется в верности террористам.Напомним, что Шариф Шихат, расстрелявший людей на рождественской ярмарке в Страсбурге был застрелен в результате перестрелки с полицией.