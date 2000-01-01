22.12 20:16 MIGnews.com
«Французский стрелок» поклялся в верности ISIS
Как сообщают источники в правоохранительной системе Франции, террорист, хладнокровно расстрелявший людей на рождественской ярмарке в Страсбурге поклялся верности террористической группировке ISIS.
В ходе обыска в квартире Шарифа Шахата было обнаружено видео, где он клянется в верности террористам.
Напомним, что Шариф Шихат, расстрелявший людей на рождественской ярмарке в Страсбурге был застрелен в результате перестрелки с полицией.
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