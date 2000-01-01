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СМИ: в массовых протестах во Франции погибли уже 10 человек | Фото:22.12 12:50   MIGnews.com

СМИ: в массовых протестах во Франции погибли уже 10 человек

Вчера на юге Франции погиб 36-летний водитель после того, как его автомобиль протаранил грузовик, который остановился у дороги из-за блокирования проезда протестующими.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает портал RTE.ie со ссылкой на местные власти.

Это десятая смерть во время акций "Желтых жилетов".

"Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - говорится в сообщении.

По данным источников, трагедия произошла в пятницу в 23:45 по местному времени в южном городе Перпиньян.

Представитель прокуратуры города рассказал журналистам, что водитель грузового автомобиля остался на месте до прибытия полиции.

Напомним, что массовые акции протеста охватили Францию еще в середине ноября. "Желтые жилеты" выступают против повышения цен на топливо, требуя отставки президента Эмманюэля Макрона.


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