22.12 12:50 MIGnews.com
СМИ: в массовых протестах во Франции погибли уже 10 человек
Вчера на юге Франции погиб 36-летний водитель после того, как его автомобиль протаранил грузовик, который остановился у дороги из-за блокирования проезда протестующими.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает портал RTE.ie
со ссылкой на местные власти.
Это десятая смерть во время акций "Желтых жилетов".
"Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - говорится в сообщении.
По данным источников, трагедия произошла в пятницу в 23:45 по местному времени в южном городе Перпиньян.
Представитель прокуратуры города рассказал журналистам, что водитель грузового автомобиля остался на месте до прибытия полиции.
Напомним, что массовые акции протеста охватили Францию еще в середине ноября. "Желтые жилеты" выступают против повышения цен на топливо, требуя отставки президента Эмманюэля Макрона.
Поделиться
Все по теме
Комментарии