22.12 11:53 MIGnews.com
В Непале автобус упал в ущелье, погибли 23 человека
В западном регионе Непала автобус со студентами упал в ущелье, в результате чего 23 человека погибли и еще 14 серьезно пострадали.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает портал NDTV
.
Уточняется, что транспортное средство упало в ущелье с высоты 700 метров.
По данным издания, автобус с группой студентов местного колледжа в сопровождении двух преподавателей возвращался из ботанического сада.
Правоохранители предполагают, что жуткая авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
"Наше предварительное расследование показывает, что причиной инцидента была скорость", — сказал AFP сотрудник полиции Бел Бахадур Пандей.
На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.
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