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В Непале автобус упал в ущелье, погибли 23 человека | Фото:22.12 11:53   MIGnews.com

В Непале автобус упал в ущелье, погибли 23 человека

В западном регионе Непала автобус со студентами упал в ущелье, в результате чего 23 человека погибли и еще 14 серьезно пострадали.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает портал NDTV.

Уточняется, что транспортное средство упало в ущелье с высоты 700 метров.

По данным издания, автобус с группой студентов местного колледжа в сопровождении двух преподавателей возвращался из ботанического сада.

Правоохранители предполагают, что жуткая авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

"Наше предварительное расследование показывает, что причиной инцидента была скорость", — сказал AFP сотрудник полиции Бел Бахадур Пандей.

На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.


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