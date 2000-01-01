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В Сомали прогремели два взрыва, пять человек погибли | Фото:22.12 11:04   MIGnews.com

В Сомали прогремели два взрыва, пять человек погибли

В столице Сомали Могадишо прогремело два взрыва, в результате чего пять человек погибли и четыре получили ранения.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает местная радиостанция Radio Dalsan в своем аккаунте Twitter, передает The National.

"В результате подрыва первой машины-смертника на контрольно-пропускном пункте погибли пять человек, в основном солдаты службы безопасности. Четверо получили ранения. Число погибших может возрасти. Пока рано говорить о втором взрыве", - говорится в сообщении.


Между тем, сообщается, что радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") из Сомали объявила войну террористам "Исламского государства".

На данный момент полиция проводит расследование всех обстоятельств происшествия.


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