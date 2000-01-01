В Сомали прогремели два взрыва, пять человек погибли
В столице Сомали Могадишо прогремело два взрыва, в результате чего пять человек погибли и четыре получили ранения.
Об этом в субботу, 22 декабря сообщает местная радиостанция Radio Dalsan в своем аккаунте Twitter, передает The National.
"В результате подрыва первой машины-смертника на контрольно-пропускном пункте погибли пять человек, в основном солдаты службы безопасности. Четверо получили ранения. Число погибших может возрасти. Пока рано говорить о втором взрыве", - говорится в сообщении.