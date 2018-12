22.12 10:25 MIGnews.com

ВМС Ирана запустили ракеты возле авианосца США

В Персидский залив зашел американский авианосец John C. Stennis. Корабли иранской революционной гвардии следили за его проходом и запустили ракеты в противоположную сторону и подняли в воздух беспилотник.Об этом в субботу, 22 декабря сообщает Ynet, передает The Jerusalem Post John C. Stennis сопровождала группа из ракетных крейсера Mobile Bay, эсминцев Decatur и Mitscher и ударной атомной подводной лодки. Атомный авианосец зашел в Персидский залив впервые за 8 месяцев.По данным издания, за проходом авианосца и его ударной группы наблюдали около трех десятков кораблей Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что один из них запустил беспилотник коммерческого класса для съемки американских кораблей.ВМС Ирана проводили военно-морские учения под названием "Великий пророк 12" возле Ормузского пролива. Предполагается, что иранские учения продолжатся до вечера субботы.