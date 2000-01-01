ВМС Ирана запустили ракеты возле авианосца США

В Персидский залив зашел американский авианосец John C. Stennis. Корабли иранской революционной гвардии следили за его проходом и запустили ракеты в противоположную сторону и подняли в воздух беспилотник.
John C. Stennis сопровождала группа из ракетных крейсера Mobile Bay, эсминцев Decatur и Mitscher и ударной атомной подводной лодки. Атомный авианосец зашел в Персидский залив впервые за 8 месяцев.
По данным издания, за проходом авианосца и его ударной группы наблюдали около трех десятков кораблей Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что один из них запустил беспилотник коммерческого класса для съемки американских кораблей.
ВМС Ирана проводили военно-морские учения под названием "Великий пророк 12" возле Ормузского пролива. Предполагается, что иранские учения продолжатся до вечера субботы.