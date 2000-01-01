22.12 11:18 MIGnews.com

Битва за Аль-Баб: 14 турецких солдат убиты

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Бои между поддерживаемыми Турцией сирийскими мятежниками и боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, активизировались вокруг северного сирийского города Аль-Баб.В результате боев погибли 14 турецких солдат и 138 джихадистов, как сообщает турецкая армия.Бои, в которых также были ранены 33 турецких солдат, стали одни из самых смертоносных за время почти 4-месячной операции Турции "Щит Евфрата" на севере Сирии."Операция по установлению контроля над Эль-Баб, который осадили в ходе операции "Щит Евфрат", продолжается", - сообщила армия в заявлении.Военные сообщали ранее, что силы мятежников, которые воюют против боевиков ISIS в Аль-Баб в течение нескольких недель, в значительной степени установили контроль над стратегической областью вокруг городской больницы.