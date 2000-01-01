У станции метро "Коломенская" произошел взрыв

Взрыв газового баллона произошел утром в четверг у станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии.
Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент был зафиксирован в подземном переходе у станции метро "Коломенская" при проведении сварочных работ. В результате ЧП два человека пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В связи с произошедшим южный вестибюль станции временно закрыли, однако поезда на линии ходят согласно расписанию. Дальнейшая информация уточняется.