22.12 09:15 MIGnews.com

У станции метро "Коломенская" произошел взрыв

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Взрыв газового баллона произошел утром в четверг у станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии.Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент был зафиксирован в подземном переходе у станции метро "Коломенская" при проведении сварочных работ. В результате ЧП два человека пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.В связи с произошедшим южный вестибюль станции временно закрыли, однако поезда на линии ходят согласно расписанию. Дальнейшая информация уточняется.