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Жительницу Иркутска убил не Боярышник, а `Белая береза` 22.12 10:07   MIGnews.com

Жительницу Иркутска убил не Боярышник, а "Белая береза"

Зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой в Иркутске на фоне ЧС, передает ТАСС.

Как известно в Иркутске и Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем погиб уже 71 человек. Все они пили спиртосодержащий концентрат "Боярышник".

Как сообщила начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан, одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Родственники жертвы сообщили медикам, что она употребляла водку "Белая береза".

По информации медиков, причиной 37 смертельных случаев, зарегистрированных на данный момент в больницах (остальные умерли вне стационаров), стало отравление не метанолом, а другим — неизвестным ядом. Как сообщалось ранее, в составе концентрата "Боярышник" был выявлен метиловый спирт.

В настоящее время в Иркутске ведется изъятие из объектов торговли контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Полиция совместно с надзорными органами изымает легальный алкоголь в торговых киосках и павильонах, которые не имеют лицензий на их продажу.

В числе брендов контрафактной продукции на КЧС также называлась водка "Царская охота" и "Финское серебро".
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