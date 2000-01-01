22.12 09:55 MIGnews.com

Полиция проводит рейды в Берлине в поисках террориста

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Немецкие спецназовцы провели облавы на две квартиры в окрестности Берлина, Кройцберге, в среду вечером, 21 декабря, но не обнаружили там тунисца, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке в Берлине, как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на следователей.Полицейские сообщили, что следователи считали, что подозреваемый 24-летний террорист Анис Амри может быть в одной из двух квартир.Также Германия предложила вознаграждение в размере 100000 евро ($ 104260) за информацию, которая приведет к аресту гражданина Туниса, подозреваемого в причастности к теракту в Берлине Аниса Амри, который может быть вооружен и опасен.Управление Федеральной прокуратуры сообщило в своем заявлении, что поиск Амри находится в розыске, при поддержке со стороны полицейских во всех 16 федеральных землях Германии.