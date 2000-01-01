22.12 07:43 MIGnews.com

Опознана израильтянка, погибшая в результате атаки в Берлине

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По сообщению второго канала израильского ТВ, опознано тело Дальи Эльяким из Герцлии, погибшей в результате террористической атаки в Берлине.Муж Дальи, Рами, получил тяжелые ранения, находится в реанимации без сознания и под наркозом.Далья Эльяким, отдыхавшая с мужем в немецкой столице, стала одной из жертв теракта, унесшего жизни 12 человек в понедельник вечером.25 тонный грузовик, принадлежащий польской транспортной компании, врезался в деревянные торговые палатки, продающие глинтвейн и сосиски. В результате атаки также получили ранения около 45 человек.Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт, как это было после подобного теракта в июле, когда тунисец протаранил грузовиком толпу во французском городе Ницца. 86 человек были убиты, и водитель был застрелен полицией.Немецкая полиция в настоящее время ищет тунисца, сообщив, что он может быть "вооружен и опасен" после того, как был обнаружен документ, удостоверяющий его личность, под сиденьем водителя грузовика.