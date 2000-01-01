22.12 21:11 MIGnews.com

Сирийские военные объявили о взятии Алеппо

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Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии Алеппо, некоторые районы которого около четырех лет находились под контролем мятежников. Согласно заявлению военных, восточную часть города покинули последние мятежники и мирные жители – Алеппо взято под контроль армии.Армия Асада назвала взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом", пишет BBC. Операция по эвакуации мятежников и мирного населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась РФ, согласовывая свои действия с Турцией.Ранее 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.Также представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.