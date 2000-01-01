22.12 21:56 MIGnews.com

Союз биатлонистов РФ отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

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Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени, сообщается на сайте IBU.Также СБР отказался от юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове. Новые места проведения соревнований будут определены позднее.В сообщении IBU отмечается, что в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) по руководством Ричарда Макларена, будет проведено расследование. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело.Ранее 22 декабря норвежские биатлонисты присоединились к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени. 21 декабря за бойкот высказались спортсмены из Чехии и Великобритании.