22.12 19:31 MIGnews.com

Королева Елизавета II уехала на рождественские каникулы

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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп, герцог Эдинбургский, оправились от простуды, вынудившей их перенести традиционную рождественскую поездку в поместье Сандрингем на востоке Англии.Королева и принц Филипп вылетели на вертолете из Букингемского дворца в Норфолк, где и находится поместье, в котором на Рождество собирается вся королевская семья, пишет Би Би Си.Там их уже ждали принц Гарри и принц Уильям с женой и трехлетним сыном принцем Джорджем.Ожидалось, что 90-летняя королева и ее 95-летний супруг еще во вторник сядут на поезд на вокзале Кингс-Кросс и присоединятся к другим членам семьи, собравшимся в Сандрингемском дворце.Однако поездку пришлось отложить из-за респираторно-вирусной инфекции, которую подхватила королевская чета уже после праздничного обеда для королевской семьи. По традиции он проводится непосредственно перед поездкой в Сандрингем.