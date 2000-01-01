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YouTube 22.12 17:57   MIGnews.com

Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек

Представитель главного прокурора Германии опроверг сообщения о том, что в связи с нападением на рождественской ярмарке в Берлине, было задержано 4 человек, которых подозревали в связях с главным подозреваемым.

Об этом представитель прокурора заявил в четверг, 22 декабря: " Нет, не было ничего подобного. Мы не знаем ни о каких арестах четверых человек".
Полиция считает 24-летнего тунисца Анси Амри главным подозреваемым в нападении на людей на берлинской ярмарке 19 декабря.
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