Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
Представитель главного прокурора Германии опроверг сообщения о том, что в связи с нападением на рождественской ярмарке в Берлине, было задержано 4 человек, которых подозревали в связях с главным подозреваемым.
Об этом представитель прокурора заявил в четверг, 22 декабря: " Нет, не было ничего подобного. Мы не знаем ни о каких арестах четверых человек".
Полиция считает 24-летнего тунисца Анси Амри главным подозреваемым в нападении на людей на берлинской ярмарке 19 декабря.