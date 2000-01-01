22.12 17:26 MIGnews.com

Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика

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Полиция Германии сообщила, что на дверях грузовика террориста, который совершил нападение на людей на рождественской ярмарке в Берлине, найдены отпечатки пальцев подозреваемого. Речь идет о предполагаемом нападавшем – тунисце Анси Амри.Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на материалы расследования теракта. Подозрения о причастности Амри к нападению подтвердилась и его отпечатки пальцев были найдены на двери грузовика, как сообщает издание.Напомним, что в результате наезда грузовика на берлинской рождественской ярмарке 19 декабря погибли 12 человек и более 50 человек получили ранения. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка ISIS.