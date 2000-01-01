Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 22.12 17:26   MIGnews.com

Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика

Полиция Германии сообщила, что на дверях грузовика террориста, который совершил нападение на людей на рождественской ярмарке в Берлине, найдены отпечатки пальцев подозреваемого. Речь идет о предполагаемом нападавшем – тунисце Анси Амри.

Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на материалы расследования теракта. Подозрения о причастности Амри к нападению подтвердилась и его отпечатки пальцев были найдены на двери грузовика, как сообщает издание.

Напомним, что в результате наезда грузовика на берлинской рождественской ярмарке 19 декабря погибли 12 человек и более 50 человек получили ранения. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка ISIS.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:22
Детское ожирение опасно развитием серьезных заболеваний
23:41
Как замужество влияет на женщин?
22:31
Суд Киева разрешил обыскать Кремль
21:56
Союз биатлонистов РФ отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
21:39
Швеция выплатит компенсацию за детей, погибших из-за мебели
21:11
Сирийские военные объявили о взятии Алеппо
20:56
Франция: На бывшего премьера напали с пакетом с мукой
19:55
Трамп: США нужно расширить свой ядерный потенциал
19:31
Королева Елизавета II уехала на рождественские каникулы
18:57
Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН
18:34
Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента
18:04
Египет отложил голосование по анти-израильской резолюции ООН
17:57
Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
17:33
Россия уже не угроза для США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus