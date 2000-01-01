22.12 16:18 MIGnews.com

Смертник из Газы взорвал 14 турецких солдат

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В четверг, 22 декабря, террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS, сообщила, что смертник из Газы ответственен за гибель 14 солдат на севере Сирии. В своем пресс-релизе джихадистская группировка назвала имя ответственного за террористическую атаку против турецких солдат накануне.Как сообщается в заявлении ISIS, житель Газы по имени "Абу Усама" совершил нападение на турецких военнослужащих, в результате которого погибли 14 солдат и 33 получили ранения. Инцидент произошел во время операции по освобождению города Эль-Баб от экстремистов.Напомним, что 24 августа турецкая армия начала операцию "Щит Ефрата" в Сирии с целью освобождения городов от боевиков ISIS. Турецкие войска с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб.