22.12 14:20 MIGnews.com

До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть

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Ливанская газета Al-Akhbar сообщает, что по предположению палестинских организаций, эксперта ХАМАСа по беспилотным летательным аппаратам Мухаммеда Завахри пытались выкрасть.Завахри был расстрелян у своего дома в Сфакс, Тунис, на прошлой неделе.Палестинцы утверждают, что Завахри попытался оказать сопротивление при похищении - и был убит на месте.По данным газеты, которые не подтверждаются никакими иными источниками, израильский “Моссад” организовал в Австрии фиктивную медиа-компанию, которая наняла журналистов и видеооператоров - якобы для съемки документального фильма. Моссад сумел ввести одного из журналистов в заблуждение и подослать его к Завахри - якобы для того, чтобы взять у него интервью о его вкладе в развитие тунисской авиации.Один из друзей Завахри рассказал Al-Akhbar, что австрийская технологическая компания связалась с инженером полгода назад и предложила ему выгодный контракт для работы над новым проектом. Когда Завахри пытался дозвониться до компании, он не получил ответа ни по одному из указанных в ее реквизитах телефонов.