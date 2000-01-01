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До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть 22.12 14:20   MIGnews.com

До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть

Ливанская газета Al-Akhbar сообщает, что по предположению палестинских организаций, эксперта ХАМАСа по беспилотным летательным аппаратам Мухаммеда Завахри пытались выкрасть.

Завахри был расстрелян у своего дома в Сфакс, Тунис, на прошлой неделе.

Палестинцы утверждают, что Завахри попытался оказать сопротивление при похищении - и был убит на месте.

По данным газеты, которые не подтверждаются никакими иными источниками, израильский “Моссад” организовал в Австрии фиктивную медиа-компанию, которая наняла журналистов и видеооператоров - якобы для съемки документального фильма. Моссад сумел ввести одного из журналистов в заблуждение и подослать его к Завахри - якобы для того, чтобы взять у него интервью о его вкладе в развитие тунисской авиации.

Один из друзей Завахри рассказал Al-Akhbar, что австрийская технологическая компания связалась с инженером полгода назад и предложила ему выгодный контракт для работы над новым проектом. Когда Завахри пытался дозвониться до компании, он не получил ответа ни по одному из указанных в ее реквизитах телефонов.
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