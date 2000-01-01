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Подростки напали на синагогу в Иерусалиме | Фото: Thinkstock22.12 13:44   MIGnews.com

Подростки напали на синагогу в Иерусалиме

Появилось видео, как три еврейских подростка, в возрасте 13-15 лет, атаковали посетителей синагоги в Иерусалиме железными прутьями и перцовыми баллончиками в ночь на понедельник, 19 декабря. Полиция задержала 6 подозреваемых по подозрению в нападении и краже. Нападение произошло в синагоге на улице Шмуэль Ганави в столице.

По данным полицейского расследования, 3 мальчиков-подростков вошли в синагогу, чтобы украсть ценные вещи и были замечены посетителями, которые впоследствии выгнали их.

Мальчики тогда возвратились с железными прутьями, деревянными досками и перцовым баллончиком, и напали на некоторых из верующих. Двух из подозреваемых отпустили, а 4 других были задержаны до четверга.
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