22.12 13:44 MIGnews.com

Подростки напали на синагогу в Иерусалиме

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Появилось видео, как три еврейских подростка, в возрасте 13-15 лет, атаковали посетителей синагоги в Иерусалиме железными прутьями и перцовыми баллончиками в ночь на понедельник, 19 декабря. Полиция задержала 6 подозреваемых по подозрению в нападении и краже. Нападение произошло в синагоге на улице Шмуэль Ганави в столице.По данным полицейского расследования, 3 мальчиков-подростков вошли в синагогу, чтобы украсть ценные вещи и были замечены посетителями, которые впоследствии выгнали их.Мальчики тогда возвратились с железными прутьями, деревянными досками и перцовым баллончиком, и напали на некоторых из верующих. Двух из подозреваемых отпустили, а 4 других были задержаны до четверга.