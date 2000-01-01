22.12 14:21 MIGnews.com

Германия: поиски подозреваемых в теракте продолжаются

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Главный федеральный прокурор Германии подтвердил аресты четырех человек, которые имели контакт с тунисцем, подозреваемым в теракте на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает немецкая газета Bild в четверг, 22 декабря.Представитель немецкого главного федерального прокурора в четверг, 22 декабря, позже опроверг сообщение СМИ о том, что были арестованы 4 человека, которые контактировали с тунисцем, подозреваемым в теракте в Берлине."Нет, это не связано с терактом", - сказал пресс-секретарь, когда его спросили о сообщении."Мы не знаем о каких-либо арестах", - добавил он.