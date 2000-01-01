22.12 11:48 MIGnews.com

Террорист в Берлине снял себя неподалеку от места атаки

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Участники медиа-проекта Bellingcat нашли в социальных сетях видео Аниса Амри, где он снял сам себя в центре Берлина, неподалеку от того места, где был совершен автомобильный теракт на рождественском рынке 19 декабря. Предполагается, что он подбирал цели для атаки. Снимки были сделаны несколько месяцев назад.По информации газеты Al-Shuruk, мать террориста, Нура аль-Худа, обратилась к сыну с просьбой сдаться властям.Нура заявила газете, что несколько дней назад говорила с сыном, и “все было нормально”.Брат Аниса, Валид, рассказал, что тот сбежал из Туниса в 2010 году, с тем, чтобы не сесть в тюрьму за угон грузовика.Прибыв в Италию, на Лампедузу, он участвовал в поджоге и разгроме центра для мигрантов. Он и был приговорен к четырем годам тюрьмы, и отсидел три в тюрьме близ Падуи.Между тем, по сообщениям из германии, правоохранительным органам было известно об исламистских склонностях Аниса. Он пытался купить автомат у агента полиции, и находился под наблюдением. В конце сентября, однако, полиция потеряла его след.