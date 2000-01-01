22.12 10:43 MIGnews.com

Иерусалим: подростки-евреи атаковали молившихся в синагоге

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, семь еврейских подростков атаковали молившихся в синагоге на улице Шмуэль Ха-Нави.Сначала подростки пытались украсть ценные вещи у посетителей во время молитвы. Их выкинули из синагоги - но они вернулись с “подмогой”, вооруженные железными прутами, палками и баллончиками со слезоточивым газом.Подростки увидели камеры наружного наблюдения на входе в синагогу и закрыли лица. Они сломали двери и начали избивать молившихся.Люди, находившиеся в синагоге, сумели вызвать полицию.Нападавшие бежали. Двое из них атаковали студента йешивы в Рамат Эшколь. Они отобрали у него телефон и потребовали у него 100 шекелей за возвращение телефона. Тот заплатил, получил обратно телефон - и немедленно вызвал полицию. Полиция арестовала двоих, те рассказали об остальных участниках погрома в синагоге.Полиция идентифицировала и арестовала шестерых участников нападения в возрасте 13-16 лет.