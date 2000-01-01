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В ЧВК `Вагнер` оправдались за жестокую казнь дезертира | Фото:22.11 09:30   MIGnews.com

В ЧВК "Вагнер" оправдались за жестокую казнь дезертира

Предполагаемый боец ЧВК "Вагнер" оправдался за жестокую казнь сирийского дезертира, которую накануне показала на видео "Новая газета".

Как сообщает Telegram-канал Readovka, соответствующее сообщение он оставил в группе "военное обозрение» в социальной сети "ВКонтакте". Видео жестокой казни сирийца можно посмотреть по ссылке.

Рассказчик оправдал действия ЧВК жестокостью "садыков". По его словам, дезертира из армии Асада наемники поймали в конце февраля – начале марта, когда "проводили зачистку только что отбитой у духов территории". Несколько дней сириец находился на позициях ЧВК, а после очередного обстрела якобы пропал.

"Искать его, разумеется, ни желания, ни возможности не было. Садыки – известные лыжники, никто значения не придал", — добавил он.

По словам "вагнеровца", спустя время возле самого отдаленного блокпоста были обнаружены сброшенные с беспилотника телефон и отрезанная рука солдата.

"Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ. А там видео, где тот самый пропавший садык нашего заживо режет", — добавил он.

Предполагаемый "вагнеровец" также заявил, что после этого случая нападение на посты продолжалось, потому наемники решили устроить засаду и взять в плен троих "духов", среди которых оказался пропавший "садык".

"Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали", — резюмировал он.


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