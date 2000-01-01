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Трагедия под Северодвинском:РФ будет совершенствовать оружие 22.11 11:30   MIGnews.com

Трагедия под Северодвинском:РФ будет совершенствовать оружие

Российский гарант заявил, что новейшая ракетная двигательная установка не имеет аналогов, и то, что при испытаниях погибли сотрудники "Росатома" и представители МО под Северодвинском не повлияет на совершенствование этого оружия.

Путин в Кремле вручил вдовам специалистов, погибших в августе ордены Мужества.

По его словам, специалисты "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление": "Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами".

"Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них", - подчеркнул Путин.

Он выразил вдовам свои соболезнования: "На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", - сказал глава государства.

Справка. 8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами. "Росатом" позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Путин позднее в августе сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.


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