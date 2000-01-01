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Убийца сына экс-президента ФРГ мстил его семье 22.11 10:21   MIGnews.com

Убийца сына экс-президента ФРГ мстил его семье

57-летний мужчина, который убил ножом врача Фрица фон Вайцзеккера, сына экс-президента Германии, имел навязчивую неприязнь к его семье и стремился поквитаться – его поместили в психбольницу.

По словам нападавшего, которым оказался мужчина из Рейнланд-Пфальца, он умышленно убил врача, чтобы отомстить семье фон Вайцзеккер, в частности - за роль отца убитого в химической компании Boehringer Ingelheim.

Считается, что нападавший выбрал своей целью сына, потому что не застал отца в живых. Представитель берлинской прокуратуры не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, пишет Spiegel Online ссылаясь на близких к следствию источников.

Обвинение заявило, что мотивом поступка была "вероятно, бессмысленная общая неприязнь обвиняемого" к семье фон Вайцзеккер. После осмотра нападающего поместили в психиатрическую больницу по причине "острого психического заболевания". До сих пор он не фигурировал в других преступлениях.


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