Убийца сына экс-президента ФРГ мстил его семье

По словам нападавшего, которым оказался мужчина из Рейнланд-Пфальца, он умышленно убил врача, чтобы отомстить семье фон Вайцзеккер, в частности - за роль отца убитого в химической компании Boehringer Ingelheim.
Считается, что нападавший выбрал своей целью сына, потому что не застал отца в живых. Представитель берлинской прокуратуры не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, пишет Spiegel Online ссылаясь на близких к следствию источников.
Обвинение заявило, что мотивом поступка была "вероятно, бессмысленная общая неприязнь обвиняемого" к семье фон Вайцзеккер. После осмотра нападающего поместили в психиатрическую больницу по причине "острого психического заболевания". До сих пор он не фигурировал в других преступлениях.