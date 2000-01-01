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Греция закрывает миграционные лагеря и создает центры 22.11 09:40   MIGnews.com

Греция закрывает миграционные лагеря и создает центры

Греция объявила о планах закрыть свои три крупнейших миграционных лагеря и заменить их объектами предварительного заключения на материке.

В настоящее время на трех островах Лесбос, Хиос и Самос - номинальной вместимостью всего 4500 человек - размещено более 27 000 людей, живущих в катастрофических условиях, пишет TheGuardian.

Меньшие лагеря на островах Кос и Лерос будут переоборудованы по аналогичным правилам и увеличены, добавил Стефанис.

Искателям убежища не будут позволять свободно переезжать и выходить из лагерей, отмечают чиновники. Они будут находиться в центрах, пока им не предоставят статус беженца и не переселят на материк, или отклонят их заявку и отправят обратно в Турцию.

К началу 2020 года правительство пообещало переселить 20 тысяч искателей убежища в лагеря на материке.


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