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СМИ: Израиль заглушил российские ПВО в Сирии | Фото:22.11 08:22   MIGnews.com

Израиль подавил ПРО Панцирь в Сирии

Сирийские системы противовоздушной обороны не смогли отразить авиаудары в начале этой недели, поскольку Израиль, как предполагается, их заглушил.

Аналитики считают, что это единственное логическое объяснение тому, что ПВО "Панцирь" просто самонаводились и не поражали свои цели, передает Uawire.

Министерство обороны Израиля не комментировало эту гипотезу. Уточняется, что израильские ВВС использовали крылатые ракеты Delilah, которые предназначены для борьбы с радиолокационными системами и содержат устройства для создания радиолокационных помех.

Источники утверждают, что как минимум восемь таких ракет было выпущено по целям в районе сирийской столицы. Из них были сбиты всего два снаряда, что показывает крайне низкую эффективность систем ПРО.


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