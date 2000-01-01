22.11 08:22 MIGnews.com

Израиль подавил ПРО Панцирь в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сирийские системы противовоздушной обороны не смогли отразить авиаудары в начале этой недели, поскольку Израиль, как предполагается, их заглушил.Аналитики считают, что это единственное логическое объяснение тому, что ПВО "Панцирь" просто самонаводились и не поражали свои цели, передает Uawire.Министерство обороны Израиля не комментировало эту гипотезу. Уточняется, что израильские ВВС использовали крылатые ракеты Delilah, которые предназначены для борьбы с радиолокационными системами и содержат устройства для создания радиолокационных помех.Источники утверждают, что как минимум восемь таких ракет было выпущено по целям в районе сирийской столицы. Из них были сбиты всего два снаряда, что показывает крайне низкую эффективность систем ПРО.