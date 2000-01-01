22.11 08:00 MIGnews.com

Анкара намерена активировать российские комплексы С-400

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По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, власти планируют активировать купленные у России комплексы ПВО С-400."Эти системы будут функционировать. На данный момент военнослужащие проходят обучение по их эксплуатации. После этого будут осуществлены запланированные мероприятия", - сказал министр Акара, пишут СМИ.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал американскую сторону, что Анкара не станет отказываться от С-400. "Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в этом вопросе. Я объяснил американскому президенту, как мы пришли к покупке систем С-400, и он признал наше право", - отмечал Эрдоган.