23.11 05:32 MIGnews.com

Фанатка загорелась на концерте любимого музыканта

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На концерте бывшего участника британской группы Oasis Лиама Галлахера загорелась одна из его фанаток. Об этом сообщает "Би-би-си". Инцидент произошел во время выступления в Шеффилде.27-летняя посетительница выступления Стейси Эндрю рассказала о случившемся. Она пошла на концерт со своим молодым человеком, который предупредил, что поклонники могут начать бросать бутылки.В какой-то момент в девушка что-то прилетело, однако она не понял, почему из бутылки не начала вытикать жидкость. Вскоре она обнаружила, что её одежда начала гореть. Оказалось, что в неё попал фейерверк.Девушка получила ожоги рук и груди, которые, по его словам, могли остаться на всю жизнь. "Мне сказали, что если бы я нанесла тогда лак, я бы осталась без волос, поэтому могло быть и хуже", - сказала она. Сам музыкант заявил, что сожалеет о произошедшем. "Людям стоит расслабиться", - добавил он.