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Пожар в Нетании: среди пострадавших есть дети | Фото:22.11 17:00   MIGnews.com

Пожар в Нетании: среди пострадавших есть дети

В пятницу, 22 ноября, в доме на улице Шараби в Нетании вспыхнул пожар, в резлуьтате которого пострадали восемь человек. Среди пострадавших двое взрослых и шестеро детей.

Два мальчика в возрасте трех и пяти лет находятся в критическом состоянии. Пожарные, прибывшие на место происшествия, освободили их из горящего дома без сознания. Они были доставлены в больницу.

Помимо этого пострадали еще четверо детей из-за отравления продуктами горения. Их состояние оценивается как легкое. В сравнительно легком состоянии находятся их родители в возрасте 39 лет.


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