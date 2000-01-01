22.11 17:00 MIGnews.com

Пожар в Нетании: среди пострадавших есть дети

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В пятницу, 22 ноября, в доме на улице Шараби в Нетании вспыхнул пожар, в резлуьтате которого пострадали восемь человек. Среди пострадавших двое взрослых и шестеро детей.Два мальчика в возрасте трех и пяти лет находятся в критическом состоянии. Пожарные, прибывшие на место происшествия, освободили их из горящего дома без сознания. Они были доставлены в больницу.Помимо этого пострадали еще четверо детей из-за отравления продуктами горения. Их состояние оценивается как легкое. В сравнительно легком состоянии находятся их родители в возрасте 39 лет.